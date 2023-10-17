Бурдин Артемий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Бурдин Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бурдина Устинья Артемьевич
Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Буланкина Агафья Артемовна
Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бурдин Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бурдин Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдин Григорий Артемьевич
Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна
Смерть
Неизвестно