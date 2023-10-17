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Бурдин Артемий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Бурдин Яков Савельевич

Мать: Бурдина Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бурдина Устинья Артемьевич

Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Буланкина Агафья Артемовна

Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бурдин Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бурдин Филипп Артемьевич

Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бурдин Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдин Григорий Артемьевич

Мать ребёнка: Бурдина Евдокия Осиповна

Смерть
Неизвестно
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