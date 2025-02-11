(Гарбунова) Пераскева Ивановна 28.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гарбунова) Пераскева Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.07.1908, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 10.09.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарбунов Иван Тимофеевич17.06.1877 г.р.
Мать
Гарбунова Анна ИвановнаДо 1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908

Отец: Гарбунов Иван Тимофеевич

Мать: Гарбунова Анна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
10.09.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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