(Гарбунова) Пераскева Ивановна
женский, родилась 28.07.1908, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 10.09.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Иван Тимофеевич17.06.1877 г.р.
МатьГарбунова Анна ИвановнаДо 1884 г.р.
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Рождение
28.07.1908
Отец: Гарбунов Иван Тимофеевич
Мать: Гарбунова Анна Ивановна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.09.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область