Спиглазов Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Рождение ребёнка
04.12.1776
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Кунгурцева Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Рождение ребёнка
16.06.1779
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Рождение ребёнка
16.04.1781
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Рождение ребёнка
05.02.1783
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Рождение ребёнка
17.08.1785
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно