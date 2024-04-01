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Спиглазов Параскева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Спиглазов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Рождение ребёнка
04.12.1776

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Кунгурцева Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Рождение ребёнка
16.06.1779

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Рождение ребёнка
16.04.1781

Сын: Спиглазов Семен Иванов

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Рождение ребёнка
05.02.1783

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Рождение ребёнка
17.08.1785

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Спиглазов Иван Потапов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиглазов Иван Потапов

Смерть
Неизвестно
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