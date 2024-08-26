Смолин Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1791 и 1792
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Смолина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Смолина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Смолина) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Смолина Матрона Николаевна
Смерть
После 1814