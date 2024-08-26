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Смолин Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1814

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолина Матрона Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1791 и 1792

Жена: Чиркова (Смолина) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Смолин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Смолина Матрона Николаевна

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Смолин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Смолина Матрона Николаевна

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Смолина) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Смолина Матрона Николаевна

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1814
Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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