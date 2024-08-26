Смолина Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Смолин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Смолин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Смолина) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Смолин Яков Александрович
Смерть
После 1834