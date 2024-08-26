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Смолина Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Яков Александрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Смолин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Смолин Яков Александрович

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Смолин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Смолин Яков Александрович

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Смолина) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Смолин Яков Александрович

Телишевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1834

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