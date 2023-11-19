Наседкина (Карпова) Феодосия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Карпова) Феодосия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Наседкин Варсонафий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Наседкин Иннокентий Варсонафьевич

Отец ребёнка: Наседкин Варсонафий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.04.1920

Дочь: (Наседкина) Галина Варсонафьевна

Отец ребёнка: Наседкин Варсонафий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: (Наседкина) Мария Варсонафьевна

Отец ребёнка: Наседкин Варсонафий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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