Наседкина (Карпова) Феодосия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Наседкин Иннокентий Варсонафьевич
Отец ребёнка: Наседкин Варсонафий Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1920
Дочь: (Наседкина) Галина Варсонафьевна
Отец ребёнка: Наседкин Варсонафий Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: (Наседкина) Мария Варсонафьевна
Отец ребёнка: Наседкин Варсонафий Иванович
Смерть
Неизвестно