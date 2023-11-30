Наседкин Варсонафий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1918
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Наседкин Иннокентий Варсонафьевич
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Карповна
Рождение ребёнка
02.04.1920
Дочь: Галина Варсонафьевна
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Карповна
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: Мария Варсонафьевна
Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Карповна
Смерть
Неизвестно