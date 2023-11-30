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Наседкин Варсонафий Иванович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Наседкина Феодосия Карповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Наседкин Иннокентий Варсонафьевич

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Карповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.04.1920

Дочь: Галина Варсонафьевна

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Карповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Мария Варсонафьевна

Мать ребёнка: Наседкина Феодосия Карповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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