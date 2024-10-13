Полоз Наум Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Полоз Алексей Петрович
Мать: Полоз Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоз Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Полоз Агриппина Наумовна
Мать ребёнка: Полоз Харитина Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Полоз Харитина Вонифатьевна
Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.
Сын: Полоз Иван Наумович
Мать ребёнка: Полоз Харитина Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Полоз Акулина Наумовна
Мать ребёнка: Полоз Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Полоз Елена Наумовна
Мать ребёнка: Полоз Татьяна Максимовна
Смерть
После 1858