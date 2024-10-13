Полоз Наум Алексеевич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полоз Наум Алексеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Полоз Алексей Петрович

Мать: Полоз Анна Никитична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоз Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Полоз Агриппина Наумовна

Мать ребёнка: Полоз Харитина Вонифатьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Полоз Тарасий Наумович

Мать ребёнка: Полоз Харитина Вонифатьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.

Сын: Полоз Иван Наумович

Мать ребёнка: Полоз Харитина Вонифатьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Полоз Акулина Наумовна

Мать ребёнка: Полоз Татьяна Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Полоз Елена Наумовна

Мать ребёнка: Полоз Татьяна Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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