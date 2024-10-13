Полоз Харитина Вонифатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Полоз Агриппина Наумовна
Отец ребёнка: Полоз Наум Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Полоз Наум Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.
Сын: Полоз Иван Наумович
Отец ребёнка: Полоз Наум Алексеевич
Смерть
После 1843