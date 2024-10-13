Полоз Харитина Вонифатьевна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолоз Харитина Вонифатьевна

Полоз Харитина Вонифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Полоз Агриппина Наумовна

Отец ребёнка: Полоз Наум Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Полоз Тарасий Наумович

Отец ребёнка: Полоз Наум Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1843 ст.

Сын: Полоз Иван Наумович

Отец ребёнка: Полоз Наум Алексеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1843
Покровское, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.