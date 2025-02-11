Тимофей Андреев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Андрей Алексеев1791 г.р.
Мать
Федора Максимова1793 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Мирон Тимофеев1834 г.р.
Терентий Тимофеев1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Федора Максимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мирон Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1837

Сын: Терентий Тимофеев

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

31

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

31

Смерть
Неизвестно

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