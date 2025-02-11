Тимофей Андреев
мужской, родился 1811, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецАндрей Алексеев1791 г.р.
МатьФедора Максимова1793 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Мирон Тимофеев1834 г.р.
Терентий Тимофеев1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Федора Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мирон Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Терентий Тимофеев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно