Андрей Алексеев 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1791, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
АлексейДо 1773 г.р.
Супруги
Федора Максимова1793 г.р.
Дети
Тимофей Андреев1811 г.р.
Николай Андреев1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Алексей

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Максимова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кузьма Андреев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

31

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

31

Смерть
Неизвестно

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