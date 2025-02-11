Андрей Алексеев
мужской, родился 1791, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецАлексейДо 1773 г.р.
Супруги
Федора Максимова1793 г.р.
Дети
Тимофей Андреев1811 г.р.
Николай Андреев1816 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Максимова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тимофей Андреев
Мать ребёнка: Федора Максимова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Федора Максимова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кузьма Андреев
Мать ребёнка: Федора Максимова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фёдор Андреев
Мать ребёнка: Федора Максимова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно