Герасим Агафонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын И... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мариамна Герасимова
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Мариамна Герасимова 18=1822 МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинско... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Герасимов
Поручитель!!! МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно