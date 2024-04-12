Герасим Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Агафонов

Место рождения

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын И... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мариамна Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1834-1839 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1840 Мариамна Герасимова 18=1822 МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинско... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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