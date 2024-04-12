Матвей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Герасимов

Место рождения

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасим Агафонов

Мать: не указана

Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Давыдцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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