Матвей Герасимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Герасим Агафонов
Поручитель!!! МК-1840 26.05.1840 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянина Семена Яковлева сын... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно