Елькин Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1941

Дочь: Елькина Галина Ираклиевна

Отец ребёнка: Елькин Ираклий Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Татьяна Ираклиевна

Отец ребёнка: Елькин Ираклий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Ираклий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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