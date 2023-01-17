Елькин Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1941
Дочь: Елькина Галина Ираклиевна
Отец ребёнка: Елькин Ираклий Семёнович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Татьяна Ираклиевна
Отец ребёнка: Елькин Ираклий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно