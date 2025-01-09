Опритова (Опритова) Пелагея Власовна
женский, родилась 06.10.1834 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 24.11.1836 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецОпритов Влас ПантелеевичОколо 1798 г.р.
МатьОпритова Аксинья ДементьевнаОколо 1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1834 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.10.1834 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.11.1836 ст.