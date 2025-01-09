Опритова (Опритова) Пелагея Власовна 06.10.1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Опритова (Опритова) Пелагея Власовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 06.10.1834 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 24.11.1836 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Опритов Влас ПантелеевичОколо 1798 г.р.
Мать
Опритова Аксинья ДементьевнаОколо 1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1834 ст.

Отец: Опритов Влас Пантелеевич

Мать: Опритова Аксинья Дементьевна

Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
07.10.1834 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
24.11.1836 ст.
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Оспа

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