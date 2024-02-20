Безнос Андрей Емельянович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Безнос Емельян Андреевич
Мать: Безнос Мария Филипповна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Бракосочетание
29.01.1917
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 3 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 147 /.
Рождение ребёнка
19.11.1918
Мать ребёнка: Безнос Александра Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Безнос Александра Трофимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно