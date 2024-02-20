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Безнос Емельян Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Корсун Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Безнос Мария Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Безнос Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Безнос Мария Филипповна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Безнос Федор Емельянович

Мать ребёнка: Безнос Мария Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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