Корсун (Безнос) Ксения Емельяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Безнос Емельян Андреевич
Мать: Безнос Мария Филипповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.02.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно