Корсун (Безнос) Ксения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Безнос) Ксения Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Безнос Емельян Андреевич

Мать: Безнос Мария Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Корсун Павел Захарович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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