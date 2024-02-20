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(Безнос) Евдокия Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1920

Дата смерти

05.07.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
05.07.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Рождение
1920

Отец: Безнос Андрей Емельянович

Мать: Безнос Александра Трофимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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