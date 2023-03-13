Крыгина Ульяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина Ульяна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Крыгинъ Герасимъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Крыгинъ Герасимъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Герасимъ

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