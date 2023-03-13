Крыгина Ульяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Крыгинъ Герасимъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Крыгинъ Герасимъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Герасимъ