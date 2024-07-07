Моя Дарья Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1761
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1719
Отец: Мой Кузьма Степанов
Мать: Моя Мария Кузьмина
КУЧЕЛИ МК-1736 15.05.1736 Деревни Боркина крестьянина Игнатья НИКИТИНА сын отрок Иулиан той же вотчины деревни Кучелей (ОШИБКА, НАДО ДИМИТРИЕВА) с крестьянской Козминой дочерью Стефанова девкой Дарьей... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.05.1736
Муж: Мой Ульян Игнатьев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736 15.05.1736 Деревни Боркина крестьянина Игнатья НИКИТИНА сын отрок Иулиан той же вотчины деревни Кучелей (ОШИБКА, НАДО ДИМИТРИЕВА) с крестьянской Козминой дочерью Стефанова девкой Дарьей первым... Показать все
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Дарья Ульянова
Отец ребёнка: Мой Ульян Игнатьев
БОРКИНО ИВ-1740 Дарьи нет МК-1738 записи о рождении нет, МК-1739 ---, МК-1740-1741 записи о рождении нет === ИВ-1741 Дочь их Дария 1 ИВ-1742 Дочь их Дария 1 ИВ-1743 Дочь их Дарья 3 ИВ-1744 Дочь их Д... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1743
Сын: Мой Герасим Ульянов
Отец ребёнка: Мой Ульян Игнатьев
ИВ-1743 Герасима нет МК-1743 01.03.1743 Деревни Боркина у Ульяна Игнатьева сын Герасим ИВ-1744-1745 Герасима нет ИВ-1746 Боркино нет ИВ-1747 Герасим 3 ИВ-1748 Герасим 4 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Герасим 7 И... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1745
Дочь: Васса Ульянова
Отец ребёнка: Мой Ульян Игнатьев
ИВ-1745 Вассы нет МК-1745 20.08.1745 Деревни Боркина у крестьянина Ульяна Игнатьева дочь Васса ИВ-1746 Боркино нет ИВ-1747 Васса 2 === ИВ-1748 Вассы нет МК-1747-1748 записи о смерти нет 1745-1747=2
Смерть
1761
1719-1761=42