Некрасов Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Константин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1906

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Некрасов Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Некрасова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Некрасов Лев Константинович

Мать ребёнка: Некрасова Антонина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Антонина Дмитриевна

Смерть
1971
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