Некрасов Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1906
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Некрасов Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Некрасова Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Некрасов Лев Константинович
Мать ребёнка: Некрасова Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971