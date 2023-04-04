Некрасова (Шалина) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шалин Дмитрий Иванович
Мать: Шалина Мария Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Некрасов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Некрасов Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Некрасов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Некрасов Лев Константинович
Отец ребёнка: Некрасов Константин Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980