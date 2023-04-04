Некрасова (Шалина) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Шалина) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шалин Дмитрий Иванович

Мать: Шалина Мария Павловна

Рождение ребёнка
28.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Некрасов Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Некрасов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Некрасов Лев Константинович

Отец ребёнка: Некрасов Константин Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Константин Дмитриевич

Смерть
1980
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