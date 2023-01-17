Архип Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Харитон Архипов
Мать ребёнка: Арина Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея Архипова
Мать ребёнка: Арина Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Авдей Архипов
Мать ребёнка: Арина Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лукьян Архипов
Мать ребёнка: Арина Иванова
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Иванова
Смерть
1830