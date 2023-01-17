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Архип Гаврилов

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Харитон Архипов

Мать ребёнка: Арина Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея Архипова

Мать ребёнка: Арина Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Авдей Архипов

Мать ребёнка: Арина Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лукьян Архипов

Мать ребёнка: Арина Иванова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Иванова

Смерть
1830
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