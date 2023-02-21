Арина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Харитон Архипов

Отец ребёнка: Архип Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея Архипова

Отец ребёнка: Архип Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Авдей Архипов

Отец ребёнка: Архип Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лукьян Архипов

Отец ребёнка: Архип Гаврилов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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