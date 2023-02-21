Арина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Харитон Архипов
Отец ребёнка: Архип Гаврилов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея Архипова
Отец ребёнка: Архип Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Авдей Архипов
Отец ребёнка: Архип Гаврилов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лукьян Архипов
Отец ребёнка: Архип Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Гаврилов
Смерть
Неизвестно