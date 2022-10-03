Циркунова (Морозова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циркунова (Морозова) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кулясова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Циркунов Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Циркунов Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ЛидиЯ Борисовна

Отец ребёнка: Циркунов Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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