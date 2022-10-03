Циркунова (Морозова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кулясова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Циркунов Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ЛидиЯ Борисовна
Отец ребёнка: Циркунов Борис Александрович
Смерть
Неизвестно