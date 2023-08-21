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Бугай Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугай Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Овсиенко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Бугай Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна

Украинская ССР, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Бугаевка
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тягнырядно Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна

Полтава ?
Рождение ребёнка
27.12.1917

Дочь: Мошенец Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугай Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугай Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугай Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотрёна Федоровна

Смерть
1933
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