Бугай Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугай Сергей
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Овсиенко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна
Рождение ребёнка
14.08.1915
Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна
Украинская ССР, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Бугаевка
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тягнырядно Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна
Полтава ?
Рождение ребёнка
27.12.1917
Дочь: Мошенец Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Мотрёна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугай Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугай Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотрёна Федоровна
Смерть
1933