(Метла) Мотрёна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Метла) Мотрёна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Овсиенко Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Бугай Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич

Украинская ССР, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Бугаевка
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тягнырядно Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич

Полтава ?
Рождение ребёнка
27.12.1917

Дочь: Мошенец Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугай Сергей Сергеевич

Смерть
Около 1933
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