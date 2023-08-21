(Метла) Мотрёна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Овсиенко Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.1915
Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич
Украинская ССР, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Бугаевка
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тягнырядно Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич
Полтава ?
Рождение ребёнка
27.12.1917
Дочь: Мошенец Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Бугай Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1933