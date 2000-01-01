Линденбург (Емельянова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛинденбург (Емельянова) Валентина Федоровна

Линденбург (Емельянова) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1959

Дочь: Карасева Елена Германовна

Отец ребёнка: Линденбург Герман Антонович

Рождение ребёнка
27.03.1967

Сын: Линденбург Игорь Германович

Отец ребёнка: Линденбург Герман Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линденбург Герман Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close