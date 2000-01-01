Линденбург (Емельянова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1959
Дочь: Карасева Елена Германовна
Отец ребёнка: Линденбург Герман Антонович
Рождение ребёнка
27.03.1967
Сын: Линденбург Игорь Германович
Отец ребёнка: Линденбург Герман Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно