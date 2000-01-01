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Линденбург Игорь Германович
Линденбург Игорь Германович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.03.1967
Пол
Мужской
Отец
Линденбург Герман Антонович
1930 г.р.
Мать
Линденбург (Емельянова) Валентина Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1967
Отец:
Линденбург Герман Антонович
Мать:
Линденбург Валентина Федоровна
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