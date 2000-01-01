Линденбург Игорь Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линденбург Игорь Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1967

Отец: Линденбург Герман Антонович

Мать: Линденбург Валентина Федоровна

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