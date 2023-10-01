Лещенко Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Лещенко Дарья Семеновна

Военная служба
Неизвестно
Кубанский казак, чин есаул. Атаман станицы Коневская Кубанского Казачьего войска.
Смерть
Неизвестно

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