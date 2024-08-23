Зиновий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти25.02.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Феопентовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1860
Дочь: Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Пелагея Феопентовна
Рождение ребёнка
24.08.1862
Дочь: Василиса Зиновьевна
Мать ребёнка: Пелагея Феопентовна
Рождение ребёнка
26.02.1864
Сын: Фёдор Зиновьевич
Мать ребёнка: Пелагея Феопентовна
Смерть
25.02.1876