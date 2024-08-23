Зиновий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновий Филиппович

Зиновий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

25.02.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Феопентовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1860

Дочь: Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Пелагея Феопентовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Василиса Зиновьевна

Мать ребёнка: Пелагея Феопентовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1864

Сын: Фёдор Зиновьевич

Мать ребёнка: Пелагея Феопентовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.02.1876
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.