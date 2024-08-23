Пелагея Феопентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Феопентовна

Пелагея Феопентовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 26.02.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновий Филиппович

Рождение ребёнка
11.08.1860

Дочь: Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Василиса Зиновьевна

Отец ребёнка: Зиновий Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1864

Сын: Фёдор Зиновьевич

Отец ребёнка: Зиновий Филиппович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.02.1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.