Пелагея Феопентовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 26.02.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновий Филиппович
Рождение ребёнка
11.08.1860
Дочь: Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Филиппович
Рождение ребёнка
24.08.1862
Дочь: Василиса Зиновьевна
Отец ребёнка: Зиновий Филиппович
Рождение ребёнка
26.02.1864
Сын: Фёдор Зиновьевич
Отец ребёнка: Зиновий Филиппович
Смерть
После 26.02.1864