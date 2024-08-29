Маклакова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маклаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.02.1950
Отец ребёнка: Маклаков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Бордашевич (Маклакова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Маклаков Иван Петрович