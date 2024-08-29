Маклакова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаклакова Александра Федоровна

Маклакова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маклаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Маклаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1950

Сын: Маклаков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Маклаков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Бордашевич (Маклакова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Маклаков Иван Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.