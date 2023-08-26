Бордашевич (Маклакова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБордашевич (Маклакова) Нина Ивановна

Бордашевич (Маклакова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Маклаков Иван Петрович

Мать: Маклакова Александра

Рождение ребёнка
07.06.1980

Сын: Бордашевич Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Бордашевич Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордашевич Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Бордашевич Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордашевич Вячеслав

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close