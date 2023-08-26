Бордашевич (Маклакова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Маклаков Иван Петрович
Мать: Маклакова Александра
Рождение ребёнка
07.06.1980
Сын: Бордашевич Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Бордашевич Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордашевич Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Бордашевич Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бордашевич Вячеслав