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Климов Зиновий Ферапонтович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: Климов Ферапонт

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климов Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: (Климова) Ирина Зиновьевна

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Климов Григорий Зиновьевич

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: (Климова) Агафья Зиновьевна

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Климов Зотий Зиновьевич

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: (Климова) Гликерия Зиновьевна

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Дочь: (Климова) Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: (Климова) Ксения Зиновьевна

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Климов Афанасий Зиновьевич

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Климов Авдей Зиновьевич

Мать ребёнка: Климов Анна Петровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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