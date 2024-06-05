Климов Зиновий Ферапонтович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1735 ст.
Отец: Климов Ферапонт
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: (Климова) Ирина Зиновьевна
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Климов Григорий Зиновьевич
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: (Климова) Агафья Зиновьевна
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: (Климова) Гликерия Зиновьевна
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Дочь: (Климова) Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: (Климова) Ксения Зиновьевна
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Климов Афанасий Зиновьевич
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Мать ребёнка: Климов Анна Петровна
Смерть
Неизвестно