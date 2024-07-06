Иван Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиМежду 1840 и 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Архип Андреевич
Восприемник
01.10.1816 ст.
Восприемник у Устинии Мартьяновны, дочери Мартьяна Сидоровича
Бракосочетание
До 1818
Жена: Праскева Захаровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Праскева Захаровна
Рождение ребёнка
21.09.1820 ст.
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Праскева Захаровна
дата крещения - 25.09.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Анна Архиповна Источник: Архив Государственное бю... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Праскева Захаровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яким Иванович
Мать ребёнка: Праскева Захаровна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 34 года, жена - Праскева Захаровна, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 193... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 40 лет, жена - Праскева Захаровна, 43 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во ли... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 44 года, жена - Праскева Захаровна, 47 лет 38 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845