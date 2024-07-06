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Иван Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Между 1840 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Архип Андреевич

Мать: Евдокея Кузьминична / Козьминична

Восприемник
01.10.1816 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Устинии Мартьяновны, дочери Мартьяна Сидоровича
Бракосочетание
До 1818

Жена: Праскева Захаровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Праскева Захаровна

Рождение ребёнка
21.09.1820 ст.

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Праскева Захаровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 25.09.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская девка Анна Архиповна Источник: Архив Государственное бю... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Праскева Захаровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яким Иванович

Мать ребёнка: Праскева Захаровна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 34 года, жена - Праскева Захаровна, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 193... Показать все
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 40 лет, жена - Праскева Захаровна, 43 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во ли... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 44 года, жена - Праскева Захаровна, 47 лет 38 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845

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