Жабин Евдоким Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смерти19.08.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: Жабин Ефим Леонтьевич
Восприемник
09.01.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/91
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/130
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.
Мать ребёнка: Жабина (--) Пелагея Ивановна
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/72
Смерть
19.08.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/119 холера