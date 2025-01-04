Жабин Евдоким Ефимович Вычислено 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабин Евдоким Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

19.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: Жабин Ефим Леонтьевич

Мать: Жабина (--) Марфа Андреевна

Восприемник
09.01.1867 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/91
Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Жена: Жабина (--) Пелагея Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/130
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.

Сын: Жабин Даниил Евдокимович

Мать ребёнка: Жабина (--) Пелагея Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/72
Смерть
19.08.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/119 холера

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