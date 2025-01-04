Жабина (--) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
сестра? https://familio.org/persons/b398a21f-cc81-4254-a106-3cbbb2356fcd
Бракосочетание
22.01.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/130
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Жабин Евдоким Ефимович
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/72
Восприемник
26.01.1874 ст.
вдова https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/45
Смерть
Неизвестно