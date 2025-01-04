Жабина (--) Пелагея Ивановна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабина (--) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

сестра? https://familio.org/persons/b398a21f-cc81-4254-a106-3cbbb2356fcd
Бракосочетание
22.01.1867 ст.

Муж: Жабин Евдоким Ефимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/130
Рождение ребёнка
10.12.1868 ст.

Сын: Жабин Даниил Евдокимович

Отец ребёнка: Жабин Евдоким Ефимович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/72
Восприемник
26.01.1874 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
вдова https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/45
Смерть
Неизвестно

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