Кротова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кротов Иван Иванович
Мать: Кротова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малик Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Малик Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малик Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малик Николай