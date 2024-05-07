Кротова Валентина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кротов Иван Иванович

Мать: Кротова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малик Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Малик Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малик Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малик Николай

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