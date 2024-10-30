Кротова Мария Федоровна 28.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кротова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кротов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кротов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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