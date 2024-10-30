Кротова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кротова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кротов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кротов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кротов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно