Моргунова (Давыдова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти24.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Давыдов Иван Андреевич
Мать: Давыдова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1972
Сын: Моргунов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Моргунов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
03.09.1976
Сын: Моргунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Моргунов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Моргунов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Моргунов Иван Тихонович
Смерть
24.04.1991