Моргунова (Давыдова) Вера Ивановна 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргунова (Давыдова) Вера Ивановна

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Место рождения

Олень-Колодезь, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

24.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Давыдов Иван Андреевич

Мать: Давыдова Мария Андреевна

Олень-Колодезь, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1972

Сын: Моргунов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Моргунов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
03.09.1976

Сын: Моргунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Моргунов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Моргунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Моргунов Иван Тихонович

Смерть
24.04.1991

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