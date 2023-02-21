Моргунов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972
Отец: Моргунов Иван Тихонович
Мать: Моргунова Вера Ивановна
Бракосочетание
31.03.1990
Город Ташкент
Рождение ребёнка
03.09.1991
Сын: Моргунов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
15.08.1994
Сын: Моргунов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
07.05.1998
Сын: Моргунов Иван Владимирович
Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
30.05.2003
Сын: Моргунов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна