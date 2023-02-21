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Моргунов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972

Отец: Моргунов Иван Тихонович

Мать: Моргунова Вера Ивановна

Бракосочетание
31.03.1990

Жена: Моргунова Наталья Сергеевна

Город Ташкент
Рождение ребёнка
03.09.1991

Сын: Моргунов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
15.08.1994

Сын: Моргунов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
07.05.1998

Сын: Моргунов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
30.05.2003

Сын: Моргунов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Моргунова Наталья Сергеевна

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