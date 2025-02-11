Гарнавитов Алексей Ильич 15.05.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарнавитов Алексей Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.05.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Гарнавитов Илья Андреевич12.07.1847 г.р.
Мать
Гарнавитова (Деревягина) Евдокия Алексеевна23.02.1848 г.р.
Супруги
Гарнавитова (Безрукова) Анна Парфирьевна1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1880

Отец: Гарнавитов Илья Андреевич

Мать: Гарнавитова (Деревягина) Евдокия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
15.01.1901

Жена: Гарнавитова (Безрукова) Анна Парфирьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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