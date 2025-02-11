Гарнавитов Алексей Ильич
мужской, родился 15.05.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецГарнавитов Илья Андреевич12.07.1847 г.р.
МатьГарнавитова (Деревягина) Евдокия Алексеевна23.02.1848 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1901
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно