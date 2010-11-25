Егорова Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1944
Дата смерти25.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1944
Отец: Кипкало Анатолий
Мать: Егорова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
27.09.1963
Дочь: Эскина Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Эскин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
19.02.1976
Дочь: Черкасова Инга Генадиевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.11.2010