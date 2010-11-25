Егорова Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Галина Анатольевна

Егорова Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1944

Дата смерти

25.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1944

Отец: Кипкало Анатолий

Мать: Егорова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
27.09.1963

Дочь: Эскина Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Эскин Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
19.02.1976

Дочь: Черкасова Инга Генадиевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
25.11.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.