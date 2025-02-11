Михей Григорьев
мужской, родился 1790, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1840, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГригорий Лаврентьев1763 г.р.
Супруги
Анстасия Семёнова1796 г.р.
Дети
Маркелл Михеев1810 г.р.
Андрей Михеев1815 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Григорий Лаврентьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анстасия Семёнова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Маркелл Михеев
Мать ребёнка: Анстасия Семёнова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Михеев
Мать ребёнка: Анстасия Семёнова
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Фёдор Михеев
Мать ребёнка: Анстасия Семёнова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Михеев
Мать ребёнка: Анстасия Семёнова
Смерть
1840
Место жительства
1850