Михей Григорьев 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Михей Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1790, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1840, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Григорий Лаврентьев1763 г.р.
Супруги
Анстасия Семёнова1796 г.р.
Дети
Маркелл Михеев1810 г.р.
Андрей Михеев1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Григорий Лаврентьев

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анстасия Семёнова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Маркелл Михеев

Мать ребёнка: Анстасия Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Михеев

Мать ребёнка: Анстасия Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Фёдор Михеев

Мать ребёнка: Анстасия Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Михеев

Мать ребёнка: Анстасия Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1840
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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