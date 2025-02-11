Анстасия Семёнова
женский, родилась 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Михей Григорьев1790 г.р.
Дети
Маркелл Михеев1810 г.р.
Андрей Михеев1815 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Григорьев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Маркелл Михеев
Отец ребёнка: Михей Григорьев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Михеев
Отец ребёнка: Михей Григорьев
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Фёдор Михеев
Отец ребёнка: Михей Григорьев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Михеев
Отец ребёнка: Михей Григорьев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно