Анстасия Семёнова 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Анстасия Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Михей Григорьев1790 г.р.
Дети
Маркелл Михеев1810 г.р.
Андрей Михеев1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Григорьев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Маркелл Михеев

Отец ребёнка: Михей Григорьев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Михеев

Отец ребёнка: Михей Григорьев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Фёдор Михеев

Отец ребёнка: Михей Григорьев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Михеев

Отец ребёнка: Михей Григорьев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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