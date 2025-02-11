Прохорова Хавронья Никифорова / Феврония Никифорова
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно
Супруги
Прохоров Николай Алексеев1835 г.р.
Дети
Прохоров Павел Николаев1857 г.р.
(Прохорова) Агафья Николаева06.02.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Прохоров Николай Алексеев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
06.02.1872
Дочь: (Прохорова) Агафья Николаева
Отец ребёнка: Прохоров Николай Алексеев
Смерть
Неизвестно