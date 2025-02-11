Прохорова Хавронья Никифорова / Феврония Никифорова 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохорова Хавронья Никифорова / Феврония Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно

Супруги
Прохоров Николай Алексеев1835 г.р.
Дети
Прохоров Павел Николаев1857 г.р.
(Прохорова) Агафья Николаева06.02.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Николай Алексеев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Прохоров Павел Николаев

Отец ребёнка: Прохоров Николай Алексеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Рождение ребёнка
06.02.1872

Дочь: (Прохорова) Агафья Николаева

Отец ребёнка: Прохоров Николай Алексеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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