Прохоров Павел Николаев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохоров Павел Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Прохоров Николай Алексеев1835 г.р.
Мать
Прохорова Хавронья Никифорова / Феврония Никифорова1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Прохоров Николай Алексеев

Мать: Прохорова Хавронья Никифорова / Феврония Никифорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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