Прохоров Павел Николаев
мужской, родился 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПрохоров Николай Алексеев1835 г.р.
МатьПрохорова Хавронья Никифорова / Феврония Никифорова1833 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно