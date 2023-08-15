Митрадора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрадора

Митрадора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: Горшкова Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
26.09.1885

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
16.08.1888

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
18.02.1891

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.