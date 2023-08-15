Митрадора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.04.1883
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1885
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.08.1888
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1891
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно